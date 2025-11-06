 Aller au contenu principal
Charles Schwab est proche d'un accord de 600 millions de dollars pour l'achat de Forge Global, selon le FT
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 00:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'information)

Charles Schwab SCHW.N devrait annoncer un accord d'acquisition de la place de marché privée Forge Global FRGE.N dans le cadre d'une offre évaluée à jusqu'à 600 millions de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi, selon deux personnes familières avec les termes de l'accord.

Schwab devrait payer 45 dollars par action pour Forge Global, ajoute le rapport, ce qui représenterait une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de Forge mercredi. Les actions de Forge Global s'échangeaient à 38 dollars après la séance.

L'accord pourrait être annoncé dès cette semaine, mais il n'y a aucune garantie qu'il se concrétise, ajoute le rapport.

Charles Schwab s'est refusé à tout commentaire, tandis que Forge Global n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les grandes institutions financières redoublent d'efforts pour accéder aux marchés privés, en construisant des infrastructures pour mettre en relation leurs clients avec des entreprises en phase de pré-investissement, faciliter la liquidité des actions et répondre à la demande croissante des investisseurs pour une exposition précoce aux start-ups à forte croissance.

