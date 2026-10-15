Charles Schwab en berne après une publication trimestrielle mitigée

Charles Schwab lâche 5%, à 92 USD, en début de séance à Wall Street, à la suite d'une publication trimestrielle mitigée, avec des bénéfices légèrement supérieurs aux attentes, mais une performance plus contrastée en matière de revenus.

Le groupe de courtage et de services bancaires a publié un BPA record de 1,62 USD au titre du 3e trimestre. En données ajustées des éléments exceptionnels, celui-ci s'est accru de 29%, pour atteindre 1,69 USD, dépassant ainsi le consensus de 1,66 USD.

En croissance de 17%, à 7,17 MdsUSD, ses revenus sont ressortis à peu près conformes aux attentes des analystes, mais des dépenses opérationnelles ajustées légèrement inférieures aux prévisions ( 8,6%, à 3,24 MdsUSD, contre un consensus de 3,32 MdsUSD) lui ont permis de dépasser les attentes en matière de résultat opérationnel ajusté, selon Jefferies.

Ainsi, le résultat opérationnel ajusté de Charles Schwab s'est établi à 3,93 MdsUSD sur le trimestre écoulé, contre un consensus de l'ordre de 3,86 MdsUSD, représentant une marge de 54,8%, contre 53,7% attendus en moyenne par les analystes.

Un mix de revenus décevant, selon Jefferies

"Les revenus nets d'intérêts, les revenus de négociation et ceux liés aux dépôts bancaires (Bank Deposit Account, BDA) se sont tous révélés inférieurs au consensus, un écart partiellement compensé par des revenus plus élevés dans la gestion d'actifs et les autres activités", note cependant Jefferies, qui juge donc le mix de revenus décevant.

La banque d'affaires souligne néanmoins une activité des clients toujours vigoureuse : les ouvertures de nouveaux comptes de courtage ont dépassé le million pour le 8e trimestre consécutif, contribuant à porter les actifs totaux des clients à 13 300 MdsUSD ( 15% sur un an) et le nombre total de comptes de courtage actifs à 40,3 millions ( 6% sur un an).

"La collecte nette de nouveaux actifs a atteint 67,6 MdsUSD en septembre, représentant une croissance organique annualisée de 6%. Cette performance est conforme à celle d'août et supérieure à celle de juin, qui s'établissait à 5,7%", ajoute Jefferies, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 131 USD.