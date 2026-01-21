Charles Schwab chute à cause d'un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** Les actions de la société de courtage Charles Schwab SCHW.N chutent de 3 % à 100,99 $ avant le marché
** Les revenus du 4ème trimestre à 6,33 milliards de dollars manquent les attentes des analystes à 6,37 milliards de dollars, selon les données de LSEG
** Le BPA ajusté du 4ème trimestre est conforme aux attentes des analystes à 1,39 $
** Le total des actifs des clients à la fin du 4ème trimestre a augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 11,90 billions de dollars
** SCHW a augmenté de 35% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer