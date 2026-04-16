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Charles Schwab bat légèrement le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:00

Charles Schwab, groupe de courtage et de services bancaires, publie un BPA ajusté de 1,43 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, en hausse de 38% par rapport au 1er trimestre 2025 et dépassant de près de 3% le consensus de marché.

Une forte dynamique commerciale de Schwab s'est poursuivie, les investisseurs ayant ouvert 1,3 million de nouveaux comptes de courtage et apporté 140 MdsUSD d'actifs nets clés à la société au cours du 1er trimestre.

Tirés par Schwab Wealth Advisory, les flux nets d'investissement géré ont augmenté de 46% en glissement annuel, tandis que les prêts bancaires ont progressé de 29% par rapport au 1er trimestre 2025, atteignant 60,9 MdsUSD.

"Grâce à un engagement client solide dans nos solutions de gestion de patrimoine, de trading et de prêt, le chiffre d'affaires total du 1er trimestre a augmenté de 16% pour atteindre un record de 6,5 MdsUSD", souligne son directeur financier Mike Verdeschi.

"Le modèle diversifié de Schwab a permis de réaliser des résultats records dans un environnement macroéconomique de plus en plus incertain", ajoute le responsable, qui pointe aussi des rachats d'actions pour 2,4 MdsUSD et une hausse de 19% du dividende par action.

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