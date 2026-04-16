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Charles Schwab affiche un bénéfice trimestriel record grâce à l'augmentation du nombre de ses clients et à l'essor de ses activités de transactions
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier Charles Schwab SCHW.N a affiché jeudi un bénéfice record au premier trimestre, porté par une croissance robuste de la clientèle et de l'activité de trading.

Les marchés ont navigué dans un paysage difficile au cours des trois premiers mois de 2026, secoués par des préoccupations renouvelées concernant la perturbation de l'IA et le crédit privé.

Les craintes se sont intensifiées en mars lorsque la guerre américano-israélienne contre l'Iran a ébranlé les investisseurs, et les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole ont ravivé les craintes de stagflation.

La volatilité a tendance à être une aubaine pour les salles de marché, car les investisseurs réorganisent de plus en plus leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires trimestriel de Schwab, basé à Westlake (Texas), a augmenté de 16 % pour atteindre le chiffre record de 6,48 milliards de dollars, grâce à l'engagement solide des clients dans ses offres de gestion de patrimoine, de transactions et de prêt.

* Le volume quotidien moyen des transactions a bondi de 34 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 9,9 millions de transactions, tandis que les revenus tirés des transactions ont augmenté de 20 % en raison d'un engagement record.

* "Les clients continuent de se tourner vers nous pour une plus grande partie de leur vie financière, ce qui a permis aux solutions bancaires et de gestion de patrimoine d'atteindre des niveaux record au premier trimestre", a déclaré le directeur général Rick Wurster.

* Les investisseurs ont ouvert 1,3 million de nouveaux comptes de courtage sur la plateforme et ont apporté 140 milliards de dollars de nouveaux actifs nets à l'entreprise au cours du premier trimestre.

* Le bénéfice net de Schwab s'est élevé à 2,48 milliards de dollars, soit 1,37 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,91 milliard de dollars, soit 99 cents par action, un an plus tôt.

* Schwab propose des services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque, de gestion d'actifs, de conservation et de conseil financier.

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