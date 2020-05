Charles Plowden quitte Baillie Gifford

(NEWSManagers.com) - Charles Plowden quittera Baillie Gifford le 30 avril 2021 après 38 ans au sein de la société de gestion britannique. L' intéressé, qui va fêter ses 60 ans, est " joint senior partner " . Il sera remplacé par Malcolm MacColl.

Charles Plowden a rejoint Baillie Gifford en 1983 et a été gérant au sein de l' équipe actions britanniques pendant plus de 20 ans. Il a contribué à développer l' activité de gestion institutionnelle en actions britanniques et il a ensuite dirigé l' équipe. Il a travaillé sur la stratégie Global Alpha depuis son lancement en 2005 et est devenu joint senior partner l' année suivante. En 2015, Charles Plowden est devenu gérant du Monks Investment Trust.

Charles Plowden gérera la stratégie Global Alpha, le fonds Global Alpha Growth et Monks jusqu' au 30 avril 2021. Après son départ, Spencer Adair deviendra le gérant principal de Monks. Malcolm MacColl continuera à être gérant de la stratégie Global Alpha et gérant adjoint de Monks. Par ailleurs, Helen Xiong rejoindra la stratégie Global Alpha fin mai 2020. L' intéressée, récemment promue partner, travaille sur la stratégie depuis huit ans. Elle reste co-gérante du Baillie Gifford US Growth Trust. Dave Bujnowski, analyste senior de l' équipe actions américaines basée à New York, remplacera Helen Xiong en tant que l' un des quatre gérants du Baillie Gifford American Fund le 1er juin.