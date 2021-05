Charles de Cointet rejoint France Valley

(NEWSManagers.com) - Charles de Cointet rejoint la société de gestion France Valley, société spécialisée dans l' investissement foncier et l' investissement en usufruit de fonds immobilier, comme directeur associé en charge de la clientèle institutionnelle, peut-on lire sur Linked-In. L' intéressé vient de La Française AM où il a passé 14 ans comme directeur commercial. Il aura notamment pour mission de commercialiser Usufruimmo, un fonds de multigestion immobilière, ainsi que la gamme d' actifs fonciers, forestiers et viticoles, dédiée aux investisseurs institutionnels.

France Valley a été fondée par des anciens d' UFG Private Equity (groupe La Française AM).