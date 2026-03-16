Charles Bartoli prend la direction de la distribution chez Swiss Life AM France

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a nommé Charles Bartoli directeur de la distribution. Il a pris ses fonctions le 2 février 2026 et rejoint le département commercial sous la responsabilité d'Aurelie Fouilleron, directrice commerciale et marketing. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de développement de la société de gestion, qui souhaite renforcer l'accompagnement de ses partenaires distributeurs et proposer des solutions d'investissement adaptées aux besoins des investisseurs.

Charles Bartoli aura pour mission de consolider les relations avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, les réseaux patrimoniaux du groupe Swiss Life et les partenaires externes tels que les assureurs, banques et plateformes.

Professionnel de la distribution et des marchés financiers, il cumule plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Il a notamment travaillé chez Lyxor Asset Management, J.P. Morgan, Cogefi Gestion et LBO France, où il était récemment directeur des investor relations en charge de la distribution wholesale.