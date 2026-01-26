Chargeurs va céder le contrôle de Novacel à KPS Capital Partners
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 08:42
Le groupe français demeurerait actionnaire minoritaire à hauteur de 25%, afin de prendre part à l'accélération du développement de Novacel, en bénéficiant de la solidité industrielle et financière de son nouveau partenaire majoritaire.
Chargeurs recevrait un produit de cession exclusivement en numéraire d'environ 230 MEUR pour la cession de l'intégralité de Novacel et réinvestirait environ 30 MEUR de ce montant afin de conserver une participation minoritaire de 25%.
Le produit de cession permettra le renforcement du bilan, le développement des autres métiers du portefeuille et le versement d'un dividende exceptionnel d'ici au 30 juin 2027 qui, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance, pourrait s'élever à 1,50 EUR par titre.
La transaction envisagée reste soumise notamment à la signature des accords définitifs et aux autorisations réglementaires usuelles en la matière, et sa finalisation est prévue pour le 2e trimestre 2026.
Valeurs associées
|10,8600 EUR
|Euronext Paris
|+5,44%
