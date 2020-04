Chargeurs réunit et intensifie sous la marque Lainière SantéTM son offre mondiale de technologies et solutions textiles dédiées à la santé et à la protection des personnes

Face à l'intensité de la demande rencontrée pour ses technologies et solutions développées en réponse à la crise sanitaire mondiale, le Groupe Chargeurs, qui est mobilisé de façon inédite, organise et pérennise pour l'avenir son offre sous la marque Lainière SantéTM, au sein de sa branche Chargeurs PCC Fashion Technologies



o Développement et production de masse de produits innovants : masques de protection, à usage unique et réutilisables, blouses, gants de protection, films de protection bactéricides CleanTouchTM, textiles de protection contre les ondes électromagnétiques, textiles intelligents, etc.

o Réorganisation industrielle et logistique mondiale, pour développer des technologies et solutions de production au service des grandes institutions publiques et privées, des grands comptes internationaux, des PME, TPE et des particuliers

o Activation des synergies technologiques et commerciales entre les branches du Groupe, avec une plateforme de recherche commune à nos filiales Lainière de Picardie et Senfa Technologies

o Conclusion de grands partenariats nationaux de distribution des produits, en lien avec les plus grands opérateurs logistiques de référence

o Lancement d'ici au 9 avril du site d'achat en ligne « retail » : lainiere-sante.com

o Investissement dans des lignes de production de masques en France, aux Etats-Unis et dans le reste du monde, pour sécuriser l'approvisionnement de proximité de grands comptes