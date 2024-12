Chargeurs: nouveau financement syndiqué information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce la signature d'un nouveau financement syndiqué d'un montant de 75 millions d'euros, avec trois partenaires bancaires du groupe, à savoir BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et le Groupe BPCE (Caisse d'Epargne Ile-de-France, Banque Palatine).



Le groupe précise que ce financement 'Sustainability-Linked' bénéficie d'une maturité de cinq à six ans et d'une documentation flexible, adaptées à sa trajectoire de création de valeur, qui sera présentée dans le plan stratégique 2025-2030.



'Ce nouveau financement bancaire exprime la confiance à long terme des partenaires bancaires du groupe et leur volonté d'accompagner Chargeurs dans la transformation de ses métiers, visant à augmenter la valorisation de l'ensemble de ses actifs', poursuit-il.





