 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chargeurs lance Skira Education Systems et acquiert l'Institut Beau Cèdre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 07:42

Chargeurs fait part du lancement de Skira Education Systems, présentée comme une nouvelle activité stratégique dédiée à la formation et à la valorisation de contenus éducatifs, scientifiques et culturels de haute précision.

Selon le groupe, elle s'appuiera sur la synergie entre le fonds éditorial de la maison Skira (lequel sera parallèlement enrichi par l'acquisition continue de contenus tiers à forte valeur ajoutée) et l'expertise en médiation de Chargeurs Museum Studio.

Pour porter ses ambitions dans la formation de haut niveau, Chargeurs indique aussi avoir acquis l'Institut Beau Cèdre, situé sur les rives du lac Léman en Suisse, un "lieu d'exception a été conçu au XIXe siècle par Jost, architecte de renommée mondiale".

"Sous l'impulsion du groupe, l'Institut Beau Cèdre, fondé en 1955, va renaître et devenir un pôle d'excellence dédié aux métiers et à l'expertise du management culturel", explique Chargeurs, précisant qu'il devrait ouvrir ses portes en 2026.

L'activité Skira Education Systems est placée sous la direction de Delphine de Canecaude, qui mène le développement mondial de Chargeurs Museum Studio. Son développement conjuguera croissances organiques et externes.

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
10,360 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank