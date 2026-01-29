Chargeurs lance Skira Education Systems et acquiert l'Institut Beau Cèdre
Selon le groupe, elle s'appuiera sur la synergie entre le fonds éditorial de la maison Skira (lequel sera parallèlement enrichi par l'acquisition continue de contenus tiers à forte valeur ajoutée) et l'expertise en médiation de Chargeurs Museum Studio.
Pour porter ses ambitions dans la formation de haut niveau, Chargeurs indique aussi avoir acquis l'Institut Beau Cèdre, situé sur les rives du lac Léman en Suisse, un "lieu d'exception a été conçu au XIXe siècle par Jost, architecte de renommée mondiale".
"Sous l'impulsion du groupe, l'Institut Beau Cèdre, fondé en 1955, va renaître et devenir un pôle d'excellence dédié aux métiers et à l'expertise du management culturel", explique Chargeurs, précisant qu'il devrait ouvrir ses portes en 2026.
L'activité Skira Education Systems est placée sous la direction de Delphine de Canecaude, qui mène le développement mondial de Chargeurs Museum Studio. Son développement conjuguera croissances organiques et externes.
