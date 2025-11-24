Chargeurs en négociations exclusives pour céder Novacel
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:42
Cette cession permettrait de renforcer les fonds propres de Chargeurs, à même de contribuer à accélérer son développement concomitamment à une forte réduction de ses besoins et charges financières, ainsi que le potentiel versement d'un dividende exceptionnel.
Chargeurs souhaite néanmoins prendre part à l'accélération future du développement de Novacel, en tant qu'investisseur et partenaire minoritaire à hauteur de 25% dans cette société de films de process industriels et de protection de surfaces.
À ce stade préliminaire, les parties n'ont pas conclu d'accord engageant pour la cession, mais sont en négociations en vue d'une transaction qui serait exclusivement réalisée en numéraire et qui pourrait intervenir au cours du 1er semestre 2026.
Valeurs associées
|9,5200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Capital à investir, horizon d'investissement, expertise et expérience : ce sont les trois principaux éléments qui distinguent les jeunes investisseurs des épargnants plus âgés. Les premiers disposent souvent de peu de moyens financiers, mais d'un atout majeur : ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer