Chargeurs en négociation pour racheter Chaplin's World
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:36

(Zonebourse.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Compagnie Chargeurs Invest indique que sa filiale Museum Studio est entrée en discussions exclusives en vue d'acquérir, exploiter et développer mondialement Chaplin's World.

Ce projet porte sur les 14 hectares de Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (Suisse), incluant les droits scénographiques et droits associés auprès de CW Participations et ses fondateurs, ainsi que sur la société d'exploitation de Chaplin's World et les aménagements associés.

Chargeurs souligne que ce musée qui célèbrera son dixième anniversaire en 2026, a déjà accueilli plus d'un million et demi de visiteurs issus de 70 pays et a reçu nombre de distinctions internationales, dont celle de Meilleur Musée d'Europe (2018).

Cette opération reste soumise à la finalisation des discussions en cours entre les différentes parties prenantes et, le cas échéant, aux autorisations et agréments préalables ainsi qu'à certaines conditions suspensives usuelles.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

