Chargeurs: en chute avec son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Chargeurs lâche plus de 7% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 150,8 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en repli de 7,6% en organique et 13,8% en données brutes par rapport à la même période de l'année dernière.



Il revendique néanmoins des signaux positifs de reprise chez Chargeurs Advanced Materials, avec des volumes mensuels vendus en septembre et octobre 2023 supérieurs à ceux de 2022, ainsi que cinq mois consécutifs d'entrées de commandes supérieures à 2022.



En termes de perspectives, Chargeurs confirme son ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires total supérieur à 800 millions d'euros, une marge d'EBITDA comprise entre 9 et 10% et un multiple dette / EBITDA inférieur à trois fois.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -11.00%