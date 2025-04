Chargeurs: croissance organique de près de 3% information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche un chiffre d'affaires de 187,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, en croissance de 5,6% en données publiées et de 2,8% en données organiques par rapport à la même période de 2024.



Le groupe pointe une poursuite des fortes croissances de Museum Studio (+31,2% dont +23,8% en organique) et Personal Goods (+21,4% dont +20% en organique) ainsi qu'une confirmation du rebond de Novacel (en hausse de plus de 2%).



'Au cours du trimestre, nous avons poursuivi notre approche de développement sur-mesure de nos métiers, avec notamment pour Museum Studio la prise de participation majoritaire dans Lord Cultural Resources', rappelle en outre le PDG Michaël Fribourg.





Valeurs associées COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 11,600 EUR Euronext Paris +3,20%