CHARGEURS - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

Chargeurs surperforme de nouveau tous ses marchés :

- Forte croissance de Chargeurs Protective Films alimentée par les hausses de prix de vente et les volumes

- Net rebond des activités textiles, soutenu par le succès des gammes écoresponsables

- Retour à la croissance des activités hors musées au sein de Chargeurs Museum Solutions



Normalisation des commandes d’équipements de protection individuelle

- Accroissement de la visibilité des activités de la mode et du luxe, confirmant les perspectives du S1

- CMS annonce le projet d’acquisition d’Event Communications au Royaume-Uni et conforte son

leadership dans un secteur qui devrait connaître la plus prometteuse décennie de son histoire

- Préparation d’acquisitions stratégiques bénéficiant des fortes ressources disponibles du Groupe