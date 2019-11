CHARGEURS : CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ EN CROISSANCE DE 12,2 % AU 30 SEPTEMBRE 2019

Très bon chiffre d'affaires au troisième trimestre 2019 avec le retour de la croissance interne dans toutes les zones géographiquesSolide croissance interne de 1,7 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2019, dans un contexte de marché pourtant plus volatilIntensification de la transformation du Groupe :- Mise en service réussie du nouveau site technologique de Chargeurs Protective Films- Un an après, large succès de l'intégration de PCC- Déploiement de « High Emotion Technology® », signature marketing mondiale de tous les métiers- Lancement de la plus large gamme d'entoilages écoresponsables « Sustainable Fifty »- Accélération des acquisitions chez Chargeurs Technical Substrates