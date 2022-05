CHARGEURS : 1er trimestre 2022 record

Chiffre d’affaires en hausse de 12,6 % à 203,5 M€. Le leadership et le pricing power du Groupe font la différence.



Les métiers traditionnels amplifient leur rebond ; croissance organique à + 36,2 % hors CHS

◆ Poursuite d’une croissance très élevée chez Chargeurs Protective Films

◆ Forte accélération de Chargeurs*PCC Fashion Technologies et Chargeurs Luxury Materials, qui rattrapent

leurs niveaux du T1 2019 et disposent de carnets d’ordres au plus haut

◆ Intégration réussie d’Event Communications au sein de Chargeurs Museum Solutions, qui bénéficie

d’une bonne dynamique commerciale



Capacité confirmée de CPF et Chargeurs*PCC à répercuter la hausse des coûts de production



Lancement d’un programme de rachat d’actions de 8 M€