Character.AI se place sous la protection de la loi sur les faillites et va céder certains actifs à Disney pour 20 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale, ajout d'informations contextuelles)

La plateforme de chatbots Character.AI a annoncé lundi avoir déposé le bilan aux États-Unis et avoir accepté de vendre certains de ses actifs pour 20 millions de dollars à Walt Disney DIS.N .

Cette plateforme d’IA générative a dû faire face à des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses concernant ses chatbots. Plus tôt cette année, Character.AI et Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O ont conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès intenté par la mère d’un adolescent de 14 ans originaire de Floride qui s’était suicidé après que le chatbot de la start-up l’aurait incité à passer à l’acte.

L’État du Kentucky a poursuivi l’entreprise en justice, affirmant que ses chatbots incitaient les utilisateurs à se mutiler, à se priver de nourriture ou à se suicider, tandis que l’État de Pennsylvanie a intenté une action en justice alléguant que ses chatbots se faisaient passer pour des médecins.

Selon la proposition de Character.AI, Disney sera un soumissionnaire « stalking-horse » — c'est-à-dire un premier acheteur potentiel — pour une licence perpétuelle non exclusive portant sur certains droits de propriété intellectuelle. D'autres soumissionnaires pourront surenchérir sur l'offre de Disney.

Character.AI prévoit de finaliser la vente de l’ensemble de ses actifs d’ici fin novembre ou début décembre. Character Technologies, sa société mère basée aux États-Unis, a estimé ses actifs et passifs entre 50 et 100 millions de dollars, selon un document judiciaire.

Disney aidera la plateforme dans cette transition, en s'appuyant sur le personnel qu'il a recruté chez Character.AI. Les services de la plateforme se poursuivraient entre-temps, mais seraient interrompus si aucun acquéreur n'était trouvé, a précisé la société.

Deux anciens employés de Google ont fondé Character.AI en 2021. En 2024, Google a acquis une licence pour sa technologie et a réembauché les fondateurs.

Le Financial Times a rapporté en mai 2024 que Meta META.O et xAI, la société d’Elon Musk, étaient en concurrence pour conclure un partenariat avec Character.AI. En juillet 2024, Musk a démenti une information parue dans les médias selon laquelle xAI envisageait de racheter la société.

En septembre 2025, Disney a adressé à Character.AI une lettre de mise en demeure , lui demandant de cesser d’utiliser sans autorisation les personnages protégés par les droits d’auteur de Disney. Character.AI a déclaré les avoir supprimés.