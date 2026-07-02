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CHANGES-Le yen s'apprécie brusquement, le marché attentif à une éventuelle intervention
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 11:35

Le yen japonais s'apprécie fortement jeudi face au dollar, tandis que les opérateurs restent vigilants face à une éventuelle intervention des autorités japonaises visant à freiner la dépréciation de la devise.

La monnaie nippone gagne 0,86% face au billet vert et ressort à 161,20 pour un dollar vers 09h07 GMT.

Les raisons de cette forte appréciation ne sont pas claires pour l'instant et le ministère japonais des Finances a refusé de commenter.

Les opérateurs et les analystes expriment des opinions divergentes, et certains signalent que les autorités japonaises auraient procédé à une vérification des taux de change, ce qui a alimenté la nervosité sur le marché.

Le yen se négocie néanmoins à son plus bas niveau depuis 40 ans, tandis que le dollar a récemment été soutenu par des taux d'intérêt nettement supérieurs à ceux du Japon et par l'essor du marché boursier sur fond d'optimisme concernant le potentiel de l'intelligence artificielle (IA).

Les données économiques solides et les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed) pour maîtriser l'inflation déclenchée par la guerre au Moyen-Orient ont également contribué à soutenir le dollar au détriment du yen.

Les autorités japonaises auraient par ailleurs renoncé à leur habitude d'annoncer à l'avance la possibilité d'une intervention, ce qui laisse supposer une campagne plus ciblée visant à faire pression sur les spéculateurs et à augmenter le coût des paris contre le yen, selon des sources.

La monnaie japonaise a franchi à plusieurs reprises la barre des 160 yens pour un dollar depuis le printemps, un niveau qui a déjà déclenché des interventions par le passé.

(Reportage Harry Robertson à Londres et de Satoshi Sugiyama à Tokyo ; avec la contribution de Rae Wee à Singapour, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)

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