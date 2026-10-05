Changements majeurs à la tête de Chevron pour 2027

Multinationale américaine du secteur de l'énergie, Chevron Corporation a annoncé aujourd'hui plusieurs changements au sein de sa direction générale, à compter du 1er janvier 2027.

Mark Nelson, actuellement vice-président du conseil d'administration et vice-président exécutif de la division Pétrole, Produits et Gaz, conservera son poste de vice-président du conseil. Il sera chargé de la stratégie et du développement commercial. En plus de ses fonctions au niveau du groupe, il aura pour mission de repérer et développer des opportunités pour renforcer le portefeuille de l'entreprise, améliorer sa compétitivité et soutenir sa croissance à long terme.

Eimear Bonner, actuellement directrice financière, deviendra présidente de la division Pétrole, Produits et Gaz. A ce poste, elle sera responsable de la sécurité et de la fiabilité des opérations sur toute la chaîne de valeur, d'une gestion rigoureuse des investissements, de l'excellence de la gestion des actifs et de l'optimisation des activités pour améliorer les performances.

Jeff Gustavson, actuellement président de la division Nouvelles Energies, deviendra directeur financier. Il sera responsable au niveau mondial de l'audit, de la comptabilité, des relations investisseurs, de la fiscalité, de la trésorerie et de la planification financière.

Brent Gros, actuellement président de la division Activités Offshore, deviendra président de la division Nouvelles Energies. Il dirigera les activités bas carbone de Chevron (hydrogène, électricité, capture du carbone, compensations carbone et biocarburants). Il supervisera également la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise, centrée sur la création de valeur, l'excellence opérationnelle, la réduction des coûts et l'innovation.