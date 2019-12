Changements à la tête de la banque privée Landolt

(NEWSManagers.com) - Pierre Landolt n' est plus président de la banque qui porte son nom. L' entrepreneur vaudois, issu de la famille à l' origine de Sandoz, s' est retiré du conseil d' administration de Landolt & Cie lors de l' assemblée générale du 9 décembre, a appris le quotifien suisse Le Temps. Thierry Lombard, présent chez Landolt depuis 2016, a lui aussi cédé son siège, de même que six des sept autres administrateurs. Pierre Landolt et Thierry Lombard restent actionnaires majoritaires de la banque privée vaudoise, qui veut davantage développer l' asset management.

" Après avoir renforcé les structures et la gouvernance de la banque ces dernières années, Pierre Landolt et Thierry Lombard ont souhaité passer la main, et le conseil d' administration a préféré se renouveler complètement" , explique Yann Wermeille, le nouveau président du conseil d' administration. Ce dernier passe de 9 à 4 membres, une taille plus adaptée à un établissement d' environ 70 collaborateurs pour moins de 4 milliards de francs sous gestion.