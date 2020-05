Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Changements à la tête d'Aston Martin, rapporte le Financial Times Reuters • 25/05/2020 à 06:40









CHANGEMENTS À LA TÊTE D'ASTON MARTIN, RAPPORTE LE FINANCIAL TIMES (Reuters) - Le directeur général d'Aston Martin, Andy Palmer, va être remplacé par Tobias Moers, actuel PDG de Mercedes-AMG, dans le cadre d'une restructuration appelée à être annoncée mardi, rapporte dimanche le Financial Times. Interrogé par Reuters, le constructeur automobile britannique, connu pour être la marque préférée de l'agent secret James Bond, a confirmé par courriel qu'il procédait un réexamen de son équipe de direction, sans évoquer le sort d'Andy Palmer. Ni Andy Palmer, qui était à ce poste depuis 2014, ni Tobias Moers n'ont répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters. Le constructeur automobile né il y a 107 ans a annoncé la semaine dernière d'importantes pertes au premier trimestre en raison d'une baisse des ventes liée à la crise du coronavirus. En janvier, le milliardaire canadien Lawrence Stroll a acheté une participation d'environ 20% dans l'entreprise pour près de 263 millions de dollars, alors que le constructeur automobile en difficulté cherchait à lever des fonds. (Aishwarya Nai, version française Elizabeth Pineau)

Valeurs associées AST MRTN LGD LSE -4.24%