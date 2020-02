Changement de président chez Unigestion AM France

(NEWSManagers.com) - La branche française d'Unigestion connait du mouvement au sein de son conseil d'administration. Le créateur et ancien président du Matif, M. Gérard Pfauwadel, vient de reprendre la présidence non-exécutive d'Unigestion AM France, trois ans après l'avoir cédée à l'ancien associé-gérant de Rothschild & Cie Gestion Jean-Louis Laurens, a appris Newsmanagers. Ce dernier a quitté le conseil d'administration fin 2019.

Gérard Pfauwadel retrouve un fauteuil qu'il avait occupé pendant treize ans, comme PDG d'Unigestion AM France. Ce polytechnicien et énarque est parallèlement partner au sein de la société de conseil en transition X-PM. La direction générale d'Unigestion AM France, qui avait été séparée de la présidence en 2017, est occupée depuis lors par Thomas Du Pasquier.

Dans le même temps, le conseil d'administration d'Unigestion AM France a intégré un nouveau membre en la personne de Laurent Lellouche, partner et coresponsable du bureau de Goldman Sachs à Paris, chargé des activités de marché pour la France, la Belgique et le Luxembourg.