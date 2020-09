Changement de dénomination pour accompagner le développement dans les énergies renouvelables (Dolfines)

A l'issue de son assemblée générale, Dietswell prend le nom de sa division dans les énergies renouvelables et devient Dolfines. La division des énergies renouvelables s'appelle désormais Dolfines New Energies. De tels changements de dénomination soulignent le développement du groupe dans l'éolien flottant, un secteur bien orienté.

Dans le même temps, le changement de dénomination intervient la même semaine que la présentation des perspectives énergétiques annuelles de BP. Très différentes de celles de l'an dernier, ces dernières ont incité la direction à revoir sa stratégie. La major a désormais pour ambition de redéployer une grande partie de ses ressources dans des activités à faible intensité de carbone. BP prévoit de réduire de 40% sa production d'hydrocarbures d'ici 2030 et de multiplier par dix ses investissements dans les activités à faible intensité de carbone (5md$ d'ici 2025). Elle mise pour cela sur une transition énergétique rapide, portée par des investissements totaux dans les énergies renouvelables (éolienne et solaire) passant de 300md$ par an à environ 450md$ par an d'ici 2025 et à plus de 600md$ par an d'ici 2035. A l'horizon des dix prochaines années, BP voit les capacités dans les énergies renouvelables augmenter de 12% par an en moyenne. S'il s'agit de la deuxième tentative de BP de s'aventurer au-delà du pétrole, la démarche paraît cette fois ci plus authentique, comme tend à le montrer l'investissement de 1,1md$ dans une JV avec Equinor dans l'éolien en mer. Seul le temps dira dans quelle mesure une transition aussi rapide est réellement en place. Néanmoins, les dernières mises à jour des objectifs de l'UE en matière climatique vont clairement dans ce sens.