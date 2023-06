Changement de dénomination commerciale Les Agences de Papa devient Versity® : une nouvelle identité pour une nouvelle solution immobilière

Changement de dénomination commerciale

Les Agences de Papa SA, société cotée sur Euronext Access+, annonce aujourd'hui le changement de sa dénomination commerciale pour mieux refléter la nouvelle proposition de valeur de la société : Les Agences de Papa devient Versity®.

Une solution disruptive en réponse aux attentes du marché de la transaction immobilière

La société Les Agences de Papa, dorénavant Versity®, est présent sur le marché de l'immobilier depuis plusieurs années et a connu un fort développement grâce à son approche innovante et digitale.

Le projet Versity® s’inscrit dans cette démarche et a été officiellement présenté au marché lors du salon Consumer Electronic Show (CES) en janvier dernier à Las Vegas.

Versity® est une solution technologique permettant d’offrir une nouvelle expérience immobilière immersive des biens immobiliers et de leur environnement.