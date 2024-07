Changement de cap en vue sur les marchés d'action

Amundi

Augmentation de la production industrielle américaine, baisse de la production industrielle de la zone euro, plénum du Parti communiste chinois... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'indice S&P 500, qui est fortement concentré autour de quelques méga-capitalisations, a surperformé la plupart des autres marchés aux États-Unis. Cette performance s'explique par l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et la résilience de l'activité économique.

Cependant, peu après la publication des données sur l'inflation de juin, les investisseurs ont revu à la hausse leurs prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Cela a entraîné des prises de bénéfices sur les grandes capitalisations au profit des petites capitalisations et de l'indice S&P 500 équipondéré, où les 500 entreprises composant l'indice ont une pondération égale.

La poursuite de cet arbitrage en faveur de plus petites capitalisations dépend de la vigueur de la croissance des bénéfices de ces sociétés et des perspectives économiques. La géopolitique entre également en ligne de compte, car toute indication de restriction sur les exportations de puces électroniques pourrait avoir un impact négatif sur les valeurs technologiques. Nous pensons que les investisseurs devraient à présent évaluer les fondamentaux du marché et privilégier les valeurs à prix attrayants présentant des bilans solides.

