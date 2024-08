Changement de cap des marchés d’actions cet été

amundi

Stabilisation du nombre d'inscriptions au chômage aux États-Unis, effet bénéfique des JO de Paris sur le PMI de la zone euro, stabilisation de l'inflation japonaise… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions mondiales ont enregistré de bonnes performances cette année grâce à la résilience de l'activité économique aux États-Unis et en Europe.

Certains secteurs, comme la technologie, ont surperformé les autres segments du marchés grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis. Nous observons maintenant des signes d'extension de ce rallye à d'autres secteurs, tels que les petites capitalisations et les valeurs financières, qui sont restées à la traîne.

Le début du mois d'août a notamment été marqué par des turbulences sur les marchés en raison des inquiétudes autour des acteurs de l'IA et des données décevantes sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Depuis, les marchés se sont redressés, mais l'incertitude pourrait refaire surface à l'approche de la dernière ligne droite des élections américaines. À l'avenir, les investisseurs devraient être attentifs aux bénéfices des entreprises, aux décisions de politique monétaire et à la croissance économique, ce qui pourrait entraîner de nouveaux changements de cap.

