Changement climatique : l'Etat va garantir deux milliards d'euros de prêts verts aux entreprises pour faciliter leur adaptation, annonce Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ont réuni ce jeudi 8 février à Bercy les représentants des filières économiques et les organisations syndicales pour lancer les travaux sur l’adaptation des entreprises au changement climatique.

Face au changement climatique, "il est beaucoup moins coûteux de nous adapter maintenant que de réparer ou de réagir demain." Ce jeudi 8 février, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé que, pour faciliter l'adaptation des entreprises, l’État va leur garantir deux milliards d'euros de prêts verts. Les prêts supérieurs à 200.000 euros devront être demandés à la Banque publique d'investissement (Bpifrance) à partir de mars, et les autres aux agences bancaires à partir de juillet, a indiqué le ministre devant les acteurs économiques réunis à Bercy pour une journée consacrée à l'adaptation au changement climatique.

Bruno Le Maire a également annoncé que "toutes les grandes entreprises publiques essentielles au fonctionnement de nos systèmes énergétiques et de transports", comme la SNCF, EDF, ou le réseau d'électricité RTE, devraient "fournir d'ici la fin 2024 un plan détaillé d'adaptation au réchauffement climatique", avec des propositions "précises, détaillées, chiffrées". "Je ne veux pas que ces équipements vitaux puissent être menacés par des fortes chaleurs, des inondations et des tempêtes", a-t-il indiqué. Nous devons planifier les décisions, les travaux, les investissements correspondants". Il a souhaité qu'une "attention toute particulière soit portée aux Outre-mer", "particulièrement menacés par ces événements climatiques majeurs".

Ces prêts garantis représentent "zéro dépense publique"

Il a enfin annoncé que toute demande de rénovation d'un bâtiment public "qui ne prendrait pas en compte le changement climatique" serait refusée. "Il est beaucoup moins coûteux de nous adapter maintenant que de réparer ou de réagir demain", a résumé le ministre. Il a insisté sur le fait que les prêts garantis représentaient "zéro dépense publique". "Je suis dans mon bureau pour faire des économies, pour réduire la dépense publique et pour accélérer le désendettement, certainement pas pour ouvrir tout grand la pompe à subventions", a-t-il prévenu, considérant que les prêts garantis étaient "un outil infiniment plus efficace".

Bruno Le Maire et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ont réuni ce jeudi à Bercy les représentants des filières économiques et les organisations syndicales pour lancer les travaux sur l’adaptation des entreprises au changement climatique. La réunion doit permettre de fixer avec les acteurs économiques les priorités et objectifs concrets dans ce domaine.