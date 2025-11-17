Chandra Asri obtient 750 millions de dollars de KKR pour racheter les stations-service d'Exxon à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe indonésien Chandra Asri Pacific TPIA.JK a déclaré lundi qu'il avait obtenu un financement sur mesure de 750 millions de dollars de la part de la société d'investissement KKR KKR.N pour soutenir son achat du réseau de stations-service Esso d'ExxonMobil XOM.N à Singapour.

Fin octobre , le conglomérat indonésien a déclaré qu'il prévoyait de conserver la marque Esso, de continuer à s'approvisionner en carburant auprès d'ExxonMobil et d'intégrer la main-d'œuvre existante dans ses activités.

Jusqu'à présent, Chandra Asri n'avait pas révélé les détails financiers de la transaction, qui comprend près de 60 stations-service et les accords d'approvisionnement correspondants.

La solution de financement sera arrangée par KKR Capital Markets et ancrée par les plateformes de crédit privé et d'assurance de KKR, a indiqué la société d'investissement dans un communiqué.

"Cette transaction s'inscrit dans notre volonté de fournir des solutions de capital sur mesure à des entreprises de premier plan dans la région Asie-Pacifique, et nous nous réjouissons de soutenir la croissance continue de Chandra Asri, qui renforce sa présence dans les secteurs de l'énergie en aval et de la vente au détail à Singapour", a déclaré SJ Lim, directeur général et responsable du crédit privé pour l'Asie chez KKR.

Les actions de Chandra Asri étaient en hausse de 1,1 % à 7 075 rupiah. L'action a perdu environ 6 % depuis le début de l'année, la société ayant une capitalisation boursière de 36,22 milliards de dollars.