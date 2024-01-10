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CGG vise un CA des activités estimé à $316 Mlns au T4
information fournie par Reuters10/01/2024 à 07:41

CGG SA GEPH.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS T4 2023 ESTIMÉ À $316 MLNS

* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS 2023 ESTIMÉ À $1,12 MD, EN HAUSSE DE 21%

* CASH-FLOW NET POSITIF 2023 ESTIMÉ À £30 MLNS

* TRÉSORERIE À FIN 2023 D'ENVIRON $325 MILLIONS

* PERSPECTIVES: LE CA 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR AUTOUR DE $1,12 MD EN HAUSSE DE 21% SUR UN AN

* PRÉVOIT UN CASH-FLOW NET POSITIF D'ENVIRON $30 MLNS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2023 QUI INCLUT $65 MLNS DE PÉNALITÉ POUR DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE NAVIRES

* PRÉVOIT À FIN DÉCEMBRE 2023 UNE TRÉSORERIE DE $415 MLNS, QUI INCLUT ENVIRON 325 MILLIONS$ DE LIQUIDITÉS CASH ET $90 MLNS DE FACILITÉS DE CRÉDIT REVOLVING (RCF) NON TIRÉES

* PRÉVOIT À FIN DÉCEMBRE 2023 UNE DETTE NETTE AVANT IFRS 16 DE L'ORDRE DE $875 MLNS ET UNE DETTE NETTE APRÈS IFRS 16 DE L'ORDRE DE $980 MLNS

* PRÉVOIT UNE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE EN 2024, GRÂCE À LA CROISSANCE DU SEGMENT DDE, ET MALGRÉ L'IMPACT NÉGATIF DE LA DIMINUTION DES MÉGA-ÉQUIPES SUR L'ACTIVITÉ DE SMO

* PRÉVOIT UNE GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE EN 2024 SIMILAIRE À 2023, PUIS UNE ACCÉLÉRATION SIGNIFICATIVE AU COURS DE LA PÉRIODE 2025 - 2026 POUR ATTEINDRE ENVIRON $75 MLNS - $100 MLNS PAR AN

* L'EBITDAS 2023 DES ACTIVITÉS DU GROUPE EST ATTENDU AUTOUR DE $390 MLNS - $400 MLNS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GEPH.PA

(Rédaction Gdansk)

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