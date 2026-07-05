La canicule historique à peine terminée, la chaleur progresse à nouveau

Un nouvel épisode de fortes chaleurs arrive sur la France avec sept départements en vigilance orange canicule dans le Sud ( AFP / JEFF PACHOUD )

Un nouvel épisode de fortes chaleurs s'installe sur la France avec seize départements en vigilance orange canicule lundi dans le Sud et l'ouest contre sept dimanche, avec localement des températures attendues jusqu'à 40°C, tandis que plusieurs vastes incendies font rage quelques jours après une vague de chaleur historique.

La Charente, la Charente Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres et la Vendée viendront s'ajouter lundi à compter de midi aux sept départements déjà en vigilance orange dans le sud de la France, a indiqué dimanche météo-France.

Dans ces sept départements déjà en alerte, l'établissement public attendait dimanche des températures maximales de 36°C à 39°C, et jusqu'à 40°C dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon.

Météo-France a aussi étendu à 43 départements sa vigilance jaune pour lundi, contre 18 dimanche, dont Paris et une bonne partie du centre du pays, jugeant aussi "très probable" une extension à venir de la vigilance orange.

Comparaison des vagues de chaleur de 1983, 2003 et 2026, d'après les données de Météo-France ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

"Les températures sont un cran en dessous de ce qu'on a connu lors de la canicule précédente", a toutefois tempéré dimanche matin Gilles Matricon, météorologue pour La Chaîne Météo, sur RMC, ajoutant que la vague pourrait durer jusqu'au week-end prochain.

Incendies

Météo-France a aussi mis en garde de manière générale, dans les régions méditerranéennes, face à des "vents parfois forts" qui augmentent le risque de feux de forêt.

Un pompier et un habitant ont été gravement blessés dans le violent incendie qui s'est déclenché samedi soir à Trévillach, a indiqué dimanche la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Dans ce département, 10.000 habitants sont en cours d'évacuation face à la propagation rapide de l'incendie qui a parcouru environ 2.000 hectares et contraint, dimanche, le préfet à annoncer "l'adaptation" de l'étape du Tour de France lundi, avec une épreuve sans public.

Dans le Gard, un incendie qui s'est déclaré dimanche en milieu de journée a parcouru plus de 540 hectares autour de Lédenon et de l'autoroute A9, qui a été partiellement fermée. "Un pompier a été blessé", selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Pour lundi, Météo-France classe sept départements du Sud en "risque très élevé" de feux mais les a rétrogradés en risque "élevé" pour mardi, rejoignant 50 autres départements.

Dans la Drôme, la surface de forêt brûlée depuis trois jours dans une zone montagneuse inhabitée a plus que doublé dans la nuit de samedi à dimanche et plus de 300 pompiers tentaient dimanche de ralentir son avancée.

Troisième épisode

Il s'agit du troisième épisode de fortes chaleurs de l'année en France, après celui de mai, exceptionnel par sa précocité, et une canicule historique qui a duré environ deux semaines pendant la seconde moitié de juin, pendant laquelle les températures moyennes ont atteint des records historiques.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues.

Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Avec de graves conséquences sanitaires: les décès ont augmenté de presque 30% en France et de 62% dans la seule région parisienne lors de la semaine du 22 juin pendant la récente canicule historique, selon Santé publique France.

Du côté des hôpitaux, Nicolas Revel, le directeur général des hôpitaux publics parisiens (AP-HP), a estimé dimanche dans Le Monde que la situation justifiait "de rester en alerte": les températures élevées attendues la semaine prochaine vont survenir après "un épisode qui a éprouvé les personnes fragiles, âgées, malades, ainsi que nos équipes".