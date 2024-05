Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: vers une alliance avec Baker Hughes dans le CCUS information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir signé un protocole d'accord avec Baker Hughes, à l'occasion de la conférence OTC 2024 à Houston, afin de permettre aux parties d'explorer l'offre conjointe de solutions de captage et de stockage de dioxyde de carbone (CCUS).



La collaboration proposée a pour intention de soutenir la croissance rapide des projets CCUS en fournissant des solutions entièrement intégrées afin d'évaluer, sélectionner, caractériser et surveiller les sites potentiels de stockage de CO2 au travers du monde.



'En combinant l'expertise considérable et les technologies complémentaires des deux sociétés dans le domaine du CCUS, les opérateurs bénéficieront de solutions plus efficaces et plus rentables', commente Peter Whiting, EVP Geoscience de CGG.





