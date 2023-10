Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: un nouveau superordinateur basé en Angleterre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - CGG, un spécialiste des géosciences pour l'industrie de l'énergie, a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau centre de calcul à haute performance (HPC) basé dans le sud-est de l'Angleterre.



Le groupe parapétrolier précise que la capacité initiale de ce nouveau 'hub' doit atteindre 100 pétaflops, ce qui porte ses capacités totales à 500 pétaflops, un 'record' pour ce qui concerne le secteur.



Le site est par ailleurs doté de l'infrastructure de refroidissement par immersion propriétaire mise au point par CGG, tout en s'appuyant sur une énergie 100% renouvelable.



Ce 'superordinateur' doit permettre au groupe d'accélérer ses charges de travail dans l'imagerie de la Terre, tout en étendant ses services vers d'autres domaines, tels que l'intelligence artificielle générative et les sciences de la vie.





