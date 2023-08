Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: renforcement du portefeuille de solutions nodales information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - CGG annonce que sa filiale Sercel dispose désormais d'un portefeuille complet de solutions nodales allant jusqu'à 6000 mètres de profondeur pour répondre à la demande croissante pour les études sismiques OBN (Ocean Bottom Node, nodes de fond de mer).



S'appuyant sur le succès du GPR300 lancé en 2021, le GPR700 a été dévoilé mardi à Houston lors du congrès IMAGE 2023. Le GPR700 étend les opérations OBN jusqu'aux limites du plateau continental et à des profondeurs allant jusqu'à 700 mètres.



Sercel annonce également le GPR3000 pour des études OBN de haute densité jusqu'à 3000 mètres de profondeur, ainsi que sa solution nodale MicrOBS, adaptée aux opérations OBN éparses en eaux profondes allant jusqu'à 6000 mètres.





