Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: réduit nettement ses pertes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - CGG publie un chiffre d'affaires de 249 M$ au titre du 1er trimestre (en données IFRS), en hausse de 40% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ressort à 20 M$ (vs 7 M$ un an plus tôt), laissant apparaître un résultat net part du groupe de -3M$, une perte largement amoindrie par rapport à celle enregistrée au 1er trimestre 2023 (-16 M$).



'Notre génération de trésorerie nette de 30 millions de dollars ce trimestre, ainsi que le récent relèvement de notre dette à long terme par S&P Global Ratings sont des étapes positives de notre trajectoire financière et de notre désendettement du bilan', a indiqué Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG, qui s'est par ailleurs dite 'très satisfaite' de la performance trimestrielle du groupe.



'Le maintien d'un environnement de marché solide pour nos principales activités, combiné à la récente augmentation du carnet de commandes du Groupe CGG, renforce notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers 2024',a-t-elle ajouté, alors que le groupe a confirmé ses objectifs 2024.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +3.97%