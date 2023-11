Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: partenariat avec LightOn information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - CGG annonce s'associer à LightOn, société pionnière de l'intelligence artificielle (IA), dans le cadre d'un nouveau contrat visant à exploiter les solutions industrielles de calcul haute performance (HPC) du groupe de géosciences.



Cet accord, reposant sur une approche industrielle commune, permettra à LightOn d'évaluer et de tester de manière optimale les grands modèles de langage (LLM) afin de soutenir le déploiement industriel de l'IA.



'Notre HPC optimisé peut aider nos clients à faire évoluer avec succès leurs charges de travail de production, y compris l'IA générative, tout en maximisant leur retour sur investissement', commente Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions chez CGG.





Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%