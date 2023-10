Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: livraison partielle de l'étude GeoVerse information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce avoir livré la phase orientale de son étude GeoVerse dédiée à l'évaluation des sites potentiels de stockage de gaz carbonique dans le Golfe du Mexique et avoir démarré l'extension de cette étude vers l'ouest.



Les deux phases de ce projet, soutenues par un financement de l'industrie, sont disponibles sous licence dès maintenant, les produits finaux de la phase d'extension vers l'ouest étant disponibles au premier trimestre 2024.



'Cette nouvelle étude, qui couvre la côte du Texas et de la Louisiane, fournit des informations essentielles sur le sous-sol afin d'accélérer l'exploration des sites de stockage de carbone dans cette région prometteuse', commente Dechun Lin, EVP Earth Data, CGG.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -1.70%