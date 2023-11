Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: démarrage d'un programme sismique en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - CGG, en association avec la compagnie pétrolière malaisienne Petronas, annonce le démarrage du programme sismique multi-clients 2D de Selat Melaka dans le bassin de Langkasuka, au large de la Malaisie.



'Situé dans le détroit de Malacca, le projet fait l'objet d'un financement de l'industrie et les premiers résultats seront disponibles en décembre 2023 et les produits finaux en août 2024', indique le groupe de géosciences.



Les experts du centre d'imagerie de CGG à Kuala Lumpur mettront en oeuvre leurs dernières technologies propriétaires d'imagerie, y compris l'inversion d'ondes complètes (FWI) et l'imagerie Q-tomographie, pour fournir à l'industrie des images ultramodernes.





