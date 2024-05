Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: change de nom et devient 'Viridien' information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - CGG a annoncé jeudi son changement de nom pour devenir 'Viridien', une nouvelle marque qui sera officiellement lancée le mois prochain avec l'objectif de soutenir sa nouvelle stratégie de croissance.



Avec ce nouveau nom, le groupe de services pétroliers dit vouloir se positionner en tant que leader mondial des technologies de pointe, du numérique et des données de la Terre afin d'accélérer sa croissance.



La société, qui a récemment lancé un plan ambitieux visant à se désendetter, prévoit de lancer la nouvelle marque le 10 juin lors d'une conférence organisée à Oslo.



L'idée est notamment de dévoiler de nouvelles offres sur les marchés à faible émission de carbone et, au-delà de l'énergie, sur les marchés du calcul haute performance (HPC) et de la surveillance des infrastructures.



Ses actionnaires ont approuvé la résolution visant à changer la dénomination sociale de CGG à Viridien hier lors de l'assemblée générale annuelle.



L'action réagissait peu à ces annonces jeudi matin à la Bourse de Paris, affichant un gain de l'ordre de 0,5% dans les premiers échanges.



Le titre affiche une hausse de 25% sur la semaine écoulée, grâce à des résultats de premier trimestre particulièrement bien accueillis par le marché.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -0.29%