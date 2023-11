Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: cession d'une participation en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - CGG a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif avec le saoudien Taqa portant sur la vente de l'intégralité de sa participation de 49% dans leur coentreprise Argas.



Créée en 1966, Argas s'est spécialisée dans l'acquisition de données sismiques et non sismiques, la géoscience et l'arpentage sur terre, en eau peu profonde comme en mer.



La société, dont le siège social se situe à Dhahran (Arabie saoudite) conduit actuellement ses activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, explique que cette opération vient marquer l'étape finale du plan stratégique 'CGG 2018', qui visait à sortir des métiers de services d'acquisition de données.



L'objectif, selon elle, est de devenir une entreprise privilégiant l'allègement de ses actifs ('asset light') et focalisée sur ses activités technologiques différenciées et haut de gamme.



CGG explique qu'il prévoit de continuer de fournir au Royaume d'Arabie saoudite et à TAQA ses technologies d'imagerie du sous-sol et ses systèmes d'acquisition sismique haut de gamme.



La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année, sous réserve que les conditions requises soient remplies.





