Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: accord de collaboration avec Eclairion information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - CGG annonce un accord avec Eclairion, premier centre d'hébergement de supercalculateurs en conteneur en France, pour établir une infrastructure de pointe, économe en énergie, capable d'héberger les serveurs de nouvelle génération à haute densité de puissance.



Les deux entreprises collaborent pour apporter l'expertise de CGG en matière de HPC (calcul haute performance) et de refroidissement par immersion au nouveau centre de données modulaire à faible émission de carbone d'Eclairion à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne.



Avec cet accord, Eclairion développera ses services d'hébergement à faible émission de carbone et CGG bénéficiera d'une augmentation de ses propres ressources, alors que la demande pour ses solutions innovantes Outcome-as-a-Service continue de croître.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -0.65%