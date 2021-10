CFA Society France élit un nouveau président

(NEWSManagers.com) - L' Assemblée générale annuelle de CFA Society France, qui s' est tenue le 16 septembre 2021, a élu trois nouveaux membres au sein de son conseil d' administration, composé de neuf bénévoles. Celui-ci a constitué le nouveau bureau et désigné Frans Harts à sa présidence. Ce dernier vient par ailleurs de rejoindre Quantology comme directeur commercial.

Les trois nouveaux membres sont Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM, Franck Heripel, fondateur de sa société en expertise comptable, et Luc Paugam, professeur à HEC Paris.

La vice-présidence revient à Marc Kaadi, directeur des relations investisseurs chez Blackfin Capital Partners, le secrétariat général à Imad Barake, analyste chez Eneriom SAS, et le poste de trésorier à Franck Heripel.

Les autres membres du conseil d'administration sont Sarah Duparc, directrice associée en communication stratégique et financière chez Havas Paris, Joëlle Harb, gérante obligataire chez Octo AM, et Boubakar Kabore, responsable de la gestion crédit direct chez Le Conservateur.