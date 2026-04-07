CF Industries augmente après le relèvement par RBC de son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fabricant d'engrais CF Industries CF.N augmentent de 2,3 % à 134 $ avant bourse après que RBC Capital Markets ait relevé son objectif de prix

** RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $, car elle estime que la hausse des prix de l'azote due à la guerre en Iran profitera à l'entreprise

** La société de courtage s'attend à ce que CF continue de générer des flux de trésorerie importants qui soutiendront les paiements de dividendes et les rachats d'actions

** Le nouvel objectif de prix représente une baisse de 4,5 % par rapport à la dernière clôture de 130,98 $

** 14 des 22 maisons de courtage estiment que le titre est "à conserver", 4 "à acheter" et 4 "à vendre"; leur objectif médian est de 104 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CF a augmenté de 69,4 % depuis le début de l'année