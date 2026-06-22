Cette start-up a lancé 35 ETF en une seule journée – et ne compte pas ralentir le rythme

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* Depuis décembre, Corgi a lancé 88 ETF, dont un nombre record de 34 en une seule journée

* Un seul ETF dédié à la photonique représente près de la moitié des 562 millions de dollars d'actifs de Corgi

* Selon les analystes, Corgi devra livrer une bataille pour conquérir des parts de marché, malgré des frais réduits et le soutien de Y Combinator

par Suzanne McGee

Il a fallu plus d’une décennie à BlackRock, le plus grand émetteur mondial de fonds négociés en bourse, pour lancer ses 300 premiers produits.

Corgi Investments, le gestionnaire d’actifsfinancé par du capital-risque, prévoit de réitérer cet exploit en moins d’un an, a déclaré la société à Reuters.

L'entrée fracassante de Corgi sur le marché et son objectif ambitieux reflètent l'état actuel du marché américain des fonds négociés en bourse (ETF), qui n'a jamais été aussi vaste ni aussi saturé. Rien qu’au cours des cinq premiers mois de 2026,les ETF ont attiréun volume record de 837 milliards de dollars d’actifs, selon ETFGI, un groupe professionnel, ce qui les met en bonne voie pour dépasser les 2 000 milliards de dollars d’entrées cette année. Le nombre de fonds explose également, avec 148 lancements rien qu’au mois de mai.

Près d’un tiers d’entre eux provenaient de Corgi.

« Nous ne craignons pas particulièrement que ce marché ne laisse aucune place à de nouveaux acteurs », a déclaré Emily Yuan, cofondatrice de Corgi et directrice des opérations de sa société mère, CorgiInsurance, une compagnie d’assurance basée sur l’IA créée il y a deux ans,dont la valorisation s’est élevée à 2,6 milliards de dollars lors d’un tour de table le mois dernier.

« Notre conviction est que si l’on crée de bons produits qui apportent de la valeur, l’argent suivra. »

L’argent a en tout cas afflué vers au moins l’un des 88 fonds ETF (dont le nombre ne cesse d’augmenter) que Corgi a lancés depuis la sortie de son premier produit en décembre dernier. L’ETF Corgi Lithography & Semiconductor Photonics

EUV.Z , l’un des 34 fonds lancés le 6 mai – ce qui constituait à l’époque le plus grandlancementgroupé en une seule journée jamais réalisé–,adéjàattiré 273 millions de dollars d’actifs, selon VettaFi. Corgi a ensuite lancé 35 fonds supplémentaires le 2 juin.

Mais le fonds dédié à la photonique fait figure d’exception.Le deuxième fondsde Corgi, un ETF à effet de levier conçu pour offrir un rendement deux fois supérieur à celui d’un indice composé d’entreprises dirigées par leurs fondateurs et lancé en janvier, a attiré 20 millions de dollars, tandis que les autres se situent entre 3 et 6 millions de dollars, une fourchette plus courante pour les ETF qui viennent d’être lancés. L’ETF dédié à la photonique représente plus de la moitié des 562 millions de dollars d’actifs de Corgi, selon les données de VettaFi.

Certains analystes estiment que Corgi pourrait avoir du mal à gagner des parts de marché dans un environnement hyperconcurrentiel, caractérisé par de faibles barrières à l’entrée mais une multitude croissante d’obstacles à la réussite, malgré le soutien de partenaires de renom tels que l’accélérateur de start-ups de la Silicon Valley, Y Combinator. Ce dernier a apporté un financement de démarrage à des entreprises comme Airbnb ABNB.O , le prestataire de paiement Stripe et DoorDash DASH.O , et a joué un rôle central dans les levées de fonds de Corgi.

« Corgi est une marque inconnue des conseillers financiers, qui orientent une grande partie des actifs vers les ETF, et la confiance ne s’instaure pas du jour au lendemain », a déclaré Nate Geraci, président de NovaDius Wealth Management et analyste chevronné spécialisé dans les ETF. De plus, a ajouté M. Geraci, leur gamme actuelle d’ETF thématiques, à effet de levier et « buffer » n’apporte rien de nouveau.

« De toute évidence, leur objectif est d’inonder le marché d’options à moindre coût et d’espérer que cette structure tarifaire compétitive soit suffisamment attractive pour fidéliser un nombre stratégique de clients », a déclaré M. Geraci.

Par exemple, l’ETF Corgi Magnificent 7 CMAG.Z , qui offre une exposition à des entreprises technologiques à très forte capitalisation telles que Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O , affiche des frais de 0,2 %, soit un taux inférieur aux 0,3 % pratiqués par le Roundhill Magnificent 7de RoundhillInvestments

MAGS.Z .

« Ce que nous sommes en mesure de faire, c’est de jouer un rôle de perturbateur dans ce secteur, en développant en interne des ETF à faible coût et en trouvant le moyen d’être rentables avec un volume d’actifs inférieur à celui d’une société qui doit payer un prestataire en marque blanche pour développer ses produits », a déclaré Edward Rumell, un vétéran du secteur des ETF qui a rejoint Corgi en tant que responsable de la distribution au début de cette année.

Lorsqu’il a discuté de ce poste avec les fondateurs de Corgi, M. Rumell avait déjà été surpris par la rapidité avec laquelle Corgi déposait des demandes d’autorisation pour lancer de nouveaux produits et avoue qu’il n’était pas familier avec « l’ambiance Y Combinator/Silicon Valley » qui règne chez Corgi. La société dispose d’un café ouvert 24 heures sur 24 dans ses locaux – accessible au public – et compte parmi ses atouts une véritable chienne Corgi, Trudy, dont les soins incombent aux employés.

« Je suis le plus âgé de l’équipe, d’au moins 10 ans, voire 20 », reconnaît Rumell, âgé de 50 ans.

Mais son équipe de neuf personnes apporte un nouvel ensemble de compétences pour le développement, le lancement et la commercialisation des ETF, ajoute M. Rumell, compétences qui, selon lui, revêtent une importance croissante dans un environnement d’investissement en pleine évolution.

« Ils maîtrisent les réseaux sociaux; ils ont grandi en négociant sur Robinhood HOOD.O et comprennent comment les jeunes investisseurs particuliers perçoivent le marché et utilisent des plateformes comme X et Reddit pour les atteindre. »

La question de savoir si ce type de jeune équipeaxée sur les réseaux sociauxdonnera ou non un avantage à Corgi sera déterminante, a déclaré Todd Sohn, analyste ETF chez Strategas.

« Les nouveaux acteurs de l’écosystème des ETF proviennent soit du secteur de la gestion d’actifs, comme MFS Investment Management, soit d’entreprises créées par des vétérans du secteur des ETF qui se concentrent sur un créneau particulier », a déclaré M. Sohn. Corgi, a-t-il ajouté, lui apparaît comme « une anomalie ».

« Ils vont devoir se battre pour se positionner et démontrer qu’ils disposent des relations nécessaires pour faire croître leurs actifs », sinon ils devront faire face à la fermeture assez rapide d’une grande partie du nombre impressionnant de nouveaux ETF, a déclaré M. Sohn.

« Ils devront faire preuve de plus de dynamisme que leurs concurrents pour que cela fonctionne. »

Mme Yuan et M. Rumell ont déclaré que c’était précisément ce qu’ils comptaient faire.

« Ce que nous faisons, c’est ce que nous pensons être bon pour le marché: agir rapidement, bouleverser le statu quo », a déclaré Mme Yuan. « Alors autant le faire. »