Cession et réinvestissement de l'IDI dans Dubbing Brothers : multiple 3,9x et TRI 30%

Paris, le 26 mai 2021 - Dubbing Brothers, leader européen du doublage premium de films et séries, accueille à son capital à parts égales CAPZA et l'IDI, accompagnés de Pechel, aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb qui conservent la majorité du capital.



Cette opération permet à l'IDI et Pechel de réaliser un multiple d'investissement de 3,9x et un TRI de 30%. Elle est le fruit de contacts de gré à gré ayant conduit CAPZA à se rapprocher du management et à former un attelage à égalité avec l'IDI, accompagnés par Pechel qui réinvesti un ticket minoritaire.



Marco de Alfaro, Partner à l'IDI, et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director à l'IDI : « Depuis 2016, IDI et Pechel ont accompagné Alexandre et Mathieu dans la poursuite de la structuration et du développement de Dubbing Brothers, notamment par croissance externe avec l'acquisition de l'allemand Film & Fernseh Synchron en 2019. Le groupe est ainsi devenu un acteur incontournable du doublage en Europe. Nous sommes ravis de réinvestir à leurs côtés avec CAPZA dans ce nouveau LBO aux vues des bonnes perspectives de la société. Cette opération est la septième annoncée par l'IDI depuis le début de l'année. Ce réinvestissement s'inscrit par ailleurs dans la stratégie d'accompagnement de nos participations sur le long terme, comme ce fût le cas lors de nos réinvestissements au sein d'Alkan, Ateliers de France ou récemment Winncare. »