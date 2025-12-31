Cession de la participation de 20,07 % de M&P dans Seplat Energy à Heirs Energies pour 496 M$

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») annonce qu’il a conclu, le 30 décembre 2025 après la clôture des marchés, un accord définitif relatif à la cession de l’intégralité de sa détention de 120,4 millions d’actions, représentant 20,07 % du capital, dans Seplat Energy Plc (« Seplat »), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie au Nigeria, coté sur le London Stock Exchange et le Nigerian Exchange, à Heirs Energies Ltd (« Heirs Energies »).



La cession est réalisée sur la base d’un prix de 305 pence par action, correspondant à un prix de cession total de 496 M$, comprenant un premier paiement de 248 M$, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable. Un complément de prix conditionnel de 10 M$ pourrait par ailleurs devenir exigible, sous réserve de l’évolution du cours de l’action au cours des six prochains mois.