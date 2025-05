(AOF) - JetBlue Airways a annoncé la cession de JetBlue Ventures, sa filiale de capital-risque, à Sky Leasing, un important gestionnaire d’investissement dans le secteur aéronautique. Depuis sa création en 2016, JetBlue Ventures a investi dans 55 startups en phase de démarrage et a réalisé plus de 40 investissements complémentaires, aboutissant à 8 sorties sous forme d’acquisitions et d’introductions en bourse.

Selon Joanna Geraghty, PDG de JetBlue, " cette transaction nous permet de nous concentrer sur nos activités aériennes principales, tout en conservant notre accès aux innovations et aux opportunités des sociétés de notre portefeuille actuel et futur grâce à notre partenariat stratégique continu avec JetBlue Ventures ".

Du côté de Sky Leasing, l'opération doit permettre d'avoir " un accès direct aux innovations technologiques de pointe qui façonnent l'avenir du voyage " selon Matthew Crawford, co-directeur des investissements.

Les termes de la transaction n'ont pas été communiqués.

