Cession de blocs d'actions ordinaires d'ABL Diagnostics (ABLD, Euronext, compartiment B)

ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui que, depuis août 2023, trois cessions, pour un total de 59 651 de ses actions ordinaires, ont été déclarées à ONDE, le système central de dépôt d'informations de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et sont publiquement disponibles sur le site web de la base de données des décisions et de notifications de l'AMF (https://bdif.amf-france.org/en).

Les cessions de blocs d’actions ordinaires ont été opérées par sa société mère, Advanced Biological Laboratories (ABL), une société privée dont le siège social se trouve au Luxembourg. ABL est le principal actionnaire de la Société ABLD, avec plus de 99 % des actions.

M. Ronan Boulmé, directeur GRC du groupe ABL, a déclaré : "Ces transactions - 0,37% du total des actions ordinaires - sont conformes à notre engagement auprès de l'AMF de céder jusqu'à trente pour cent (30 %) de nos actions ordinaires afin de créer un flottant d'actions ABLD". Il a ajouté : "C'est un objectif poursuivi avec efforts et accompagné de discussions de partenariats en cours. Les récentes cessions de blocs d'actions marquent le début d'une stratégie pour ABL Diagnostics qui doit lui permettre d’engager sa prochaine phase de croissance et de développement. Ces investissements soutiendront les efforts continus d'ABL Diagnostics pour mettre au point et commercialiser des solutions de diagnostic de pointe en collaboration avec des partenaires stratégiques dans le monde entier".